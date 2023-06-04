النائب العام يستعرض الجدول الزمني لتنفيذ مراحل “رقمنة” البيانات

الوطن|رصد

عقد النائب العام الصديق الصور، يوم الأحد، اجتماعاً، بقادة النيابات الواقعة ضمن نطاق اختصاص محكمتي الاستئناف في مدينة طرابلس.

وبدوره أطلع النائب العام خلال الاجتماع قادة النيابات على تفصيلات الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات، وأرشفة الوثائق المتعلقة بها، فضلاً عن بحث متطلبات العمل وأولوياته.

وكما تم أيضا تعيين المسؤوليات المتولدة عن الجدول الزمني، وآلية التحكم في سيره ومراقبته، ومدى انعكاس إيجابيات مسك خطة التحول الرقمي على جودة النشاط القضائي، فضلاً عن استجلاء كفاية الموارد المتاحة.

وأضاف الصور أن واجب تطوير الجانب المؤسساتي لهيئة النيابة العامة، بتجويد عمل الإطار القضائي وجعله مواكباً للتطورات الراهنة، قادراً على وضع أسس متينة يرتكز عليها رد الفعل الجنائي، يحتم الامساك بأداة منظومة عمل النيابة العامة، وبدل جهد مضاعف تستلزمه المسؤولية المتولدة عن ولاية الوظيفة.

وشدد النائب العام على أن إحدى أصعب المراحل التي يمر بها المجتمع، يقتضي وجوب السعي إلى تحقيق غرض منظومة عمل النيابة العامة، ودفع كل ما من شأنه تعطيل مكنة قراءة البيانات وتحليلها، وفوات مستهدف استعمالها فيما يخدم مصلحة المجتمع، ويعزز سبل حماية مقوماته.

وفي الختام ناقش المجتمعون الخطط الموضوعة لتتبع حسن تنفيذ المهمات المسندة إلى المستويات التنفيذية جميعها، بمراعاة الجدولة الزمنية المقررة.