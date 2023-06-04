وصول فريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية إلى بنغازي

وصل فريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية إلى مدينة بنغازي، محملاً بمعدات ومستلزمات خاصة بالعمليات الجراحية، وذلك تمهيدًا لوصول الفريق الطبي الزائر من مصر لإجراء عمليات جراحة الأطفال بمركز بنغازي الطبي.

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومتنا على «فيسبوك» بأنّ القافلة تأتي بدعم من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث أجرى فريق الجهاز جولة تفقدية للمركز للاطلاع على أوضاعه واحتياجاته.

ويعتزم جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، تنظيم المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل الذي ينظمه الجهاز يومي 12و13 يونيو القادم تحت شعار «عودة الحياة بتوطين العلاج».