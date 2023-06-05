لإجراء عمليات جراحية للأطفال..وصول فريق دعم وتطوير الخدمات العلاجية إلى بنغازي

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أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وصول فريقه إلى مدينة بنغازي، محملا بمعدات ومستلزمات خاصة بالعمليات الجراحية

وأوضح الجهاز ان وصول الفريق يأتي تمهيدا لوصول الفريق الطبي الزائر من دولة مصر لإجراء عمليات جراحية الأطفال بمركز بنغازي الطبي.

وذكر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أن فريقه أجرى جولة تفقدية للمركز للاطلاع على أوضاعه واحتياجاته.

وأشار الجهاز أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع علميات أخرى تجرى في عدد من المدن الليبية، بإشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وعلى هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل الذي ينظمه الجهاز يومي 12و13 يونيو القادم تحت شعار “عودة الحياة بتوطين العلاج”.