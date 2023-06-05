الرباعي: أبارك توافق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية غير الإقصائية

باركت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، توافق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية غير الإقصائية وعملهم في ظل الظروف الصعبة.

وقالت “الرباعي” في تصريحات صحفية: ما توصلت إليه لجنة 6+6 من توافقات هو خطوة ممتازة على طريق الحل الليبي والوصول للانتخابات. مؤكدة، أنه لأول مرة يحدث هذا التوافق بين النواب والدولة فيما يخص القوانين الانتخابية. .

وأضافت “الرباعي” قائلة: المسودة الأخيرة للقوانين الانتخابية لم تخرج للنور بعد لكنها عامة غير إقصائية. مشيرة إلى أن، قوانين الانتخابات غير الإقصائية مهمة جدًا في هذه المرحلة من عمر الدولة الليبية..

وتابعت: القوانين لم تركز على أي خلاف بل فتحت المجال للجميع وسأكون من الداعمين لها.

وأعتبرت أن، هذه القوانين هي المُنقذ الوحيد لليبيا ليكون لدينا رئيس للدولة ومجالس تشريعية منتخبة، مضيفة، من العدالة ألا يتم إقصاء أي شخص في دولة يتم بنائها على الديمقراطية فمن حق أي مواطن ليبي دخول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..

وأكدت قائلة: نحن اليوم في ظرف استثنائي ولا يجب أن يكون هناك أي قيود على ترشح أي ليبي حتى وإن كان مسموحًا بهذه القيود في الوضع العادي.