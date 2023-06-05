السايح : الأزمة التي مرت بها ليبيا أزمة ثقافة ديمقراطية وليست سياسية أو أمنية فقط

طرابلس 04 يونيو 2023 (وال)- قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن الأزمات التي مرت بها ليبيا خلال العشر سنوات الماضية هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية وليست سياسية أو أمنية فقط.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في انطلاق برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي، لبناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع حكومة الوحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة أيفس للنظم الانتخابية.

وشدد السايح على ضرورة نشر هذه الثقافة من خلال الشباب، لمواكبة حضارات الشعوب الأخرى التي سبقت في هذا المجال بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وأكد على دور الشباب ومسؤولياتهم الوطنية تجاه بلادهم، كونهم القوة الفاعلة والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي، مشيدًا بتجربة هذا البرلمان كأول ظاهرة برلمان شباب في ليبيا.

وتابع السايح في كلمته : “إن المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية، لكن المفهوم الواسع أن الإدارة الانتخابية يجب أن تسعى إلى أن تكون شريكًا في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”. (وال)

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