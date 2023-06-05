ليبيا.. إطلاق المبادرة الأولى في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الأحد، المبادرة الأولى في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمركز الطلابي واتحاد طلبة كلية الطب البشري بجامعة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة، إن المبادرة تهدف إلى تطوير مهارات الشباب من طلبة الجامعة في طرابلس وبناء قدراتهم والرفع من كفاءاتهم عبر تدريبهم على أسس التسويق والترويج للمشروع والمنتج، والقوانين والتشريعات المحلية، على أن يتحصل المتدربون في ختام الدورة على شهادة مشاركة معتمدة من وزارة الشباب والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى.

كما أكدت وزارة الشباب، أن إطلاق المبادرة يأتي إيمانا منها بأن الطلبة هم نواة المستقبل وعماده، وضمن مساعيها لتطوير مهارات الشباب وبناء قدراتهم والرفع من كفاءاتهم، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف طلبة المرحلة الجامعية بمدينة طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتضمن التعريف بخمسة محاور هي: ريادة الأعمال وتوليد الأفكار، ونموذج العمل التجاري، والتسويق والترويج للمشروع والمنتج، والقوانين والتشريعات المحلية، وكيفية إعداد خطة للمشاريع.