السايح: حصر مسؤولية المفوضية في تنفيذ القوانين الانتخابية مفهوم ضيق عن الإدارة الانتخابية

العنوان

قال رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، إن المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية.

واستطرد السايح خلال انطلاق انطلق برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي :”لكن المفهوم الواسع أن الإدارة الانتخابية يجب أن تسعى إلى أن تكون شريكا في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.

وأضاف رئيس المفوضية :”أن الأزمات التي مرت في ليبيا خلال العشر سنوات الماضية التي وصفت بأنها سياسية أو أمنية هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية”.

وشدد السايح على ضرورة نشر هذه الثقافة من خلال الشباب لكي نواكب حضارات الشعوب الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال”.