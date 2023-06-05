المنقوش والطرابلسي يناقشان سُبل دعم تأمين الحدود والتصدي للتهريب والهجرة

طرابلس 04 يونيو 2023 (وال)- بحث وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأحد، سُبل دعم تأمين الحدود والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بينهما بديوان وزارة الخارجية في طرابلس، جهود متابعة ملف أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب وفق قرار مجلس الوزراء رقم 209 لعام 2022، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين مكونات الوزارتين.(وال )

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