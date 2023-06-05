إزالة تعديات على حرم السكة الحديدية في مصراتة

الوطن| رصد

واصلت إدارة المهام الخاصة اليوم الأحد وبالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية و إدارة العمليات والأمن القضائي تأمين أعمال الغرفة المشكلة لحصر وإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.

حيث قامت الغرفة بهدم وإزالة التعديات والمباني الواقعة على حرم السكة الحديدية بمنطقة الغيران بمدينة مصراتة وبتنفيذ الشركة العامة للخدمات والنظافة، إضافة إلى هدم المباني العشوائية بمنطقة إقزير.

حيث تهيب الغرفة المشكلة لأصاحب المباني الواقعة في مشروع السكة، بإخلاء المباني التي تم حصرها وترقيمها، وذلك قبل البدء في أعمال الإزالة.