باتيلي: استمعت لآراء أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين حول المصالحة والعدالة الانتقالية

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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه التقى عددا من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين.

وأوضح باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن أعضاء اللجنة يمثلون مختلف المكونات والمناطق الليبية.

وذكر المبعوث الأممي أنه تعرف على آرائهم حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمع لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين.

وأضاف باتيلي :”شددت على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية، وذكَّرتُ بالجهود المستمرة لكل من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية”.

وأفاد المبعوث الأممي :”كما أكدت على مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين”.