الرباعي: أبارك توافق لجنة “6+6” على القوانين الانتخابية غير الإقصائية

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي إنها تبارك توافق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية غير الإقصائية وعملهم في ظل الظروفالصعبة.

وأضافت الرباعي أن ما توصلت إليه لجنة 6+6 من توافقات هو خطوة ممتازة على طريق الحل الليبي والوصول للانتخابات مشيرة إلى أنه لأول مرة يحدث هذا التوافق بين النواب والدولة فيما يخص القوانين الانتخابية.

وتابعت المسودة الأخيرة للقوانين الانتخابية لم تخرج للنور بعد لكنها عامة غير إقصائية، لافتة إلى أن قوانين الانتخابات غير الإقصائية مهمةجدًا في هذه المرحلة من عمر الدولة الليبية.

وبينت الرباعي أن القوانين لم تركز على أي خلاف بل فتحت المجال للجميع، مبينه أنها ستكون من الداعمين لها.

وذكرت أن هذه القوانين هي المُنقذ الوحيد لليبيا ليكون لدينا رئيس للدولة ومجالس تشريعية منتخبة.

وأوضحت أن من العدالة ألا يتم إقصاء أي شخص في دولة يتم بنائها على الديمقراطية فمن حق أي مواطن ليبي دخول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وختمت ليبيا اليوم تمر في ظرف استثنائي ولا يجب أن يكون هناك أي قيود على ترشح أي ليبي حتى وإن كان مسموحًا بهذه القيود في الوضع العادي.