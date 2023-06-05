عن آخر المستجدات بليبيا.. باتيلي يقدم إحاطة لمجلس الأمن في يونيو الجاري

من المقرر أن يستمع مجلس الأمن الدولي الى الإحاطة الدورية التي يتقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس بعثة المنظمة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي ، في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري حول آخر المستجدات في ليبيا .

وفي سياق متصل، أوضح “تقرير مجلس الأمن” بموقعه عبر شبكة المعلومات الدولية أن (التقدم الذي أبلغت عنه مؤخرًا لجنة 6″ + 6″ هو تطور إيجابي محتمل في دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية في عام 2023 .. ومن المرجح أن يعيد أعضاء المجلس تأكيد توقعاتهم بأن تظهر جميع الأطراف الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة ، مع ملاحظة أن كلاً من الأمم المتحدة والسلطات التشريعية قد حددت شهر يونيو كموعد نهائي للانتهاء من التشريع الانتخابي لإجراء الانتخابات بنهاية العام) .

وكان المنبعوث الأممي قدم في الـ 18 من ابريل الماضي في جلسة الإحاطة المفتوحة بمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، عن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها باتيلي إلى مجلس الأمن الدولي منذ طرح مبادرته في السابع والعشرين من فبراير 2023 الماضي.