البركي: أبسط إجراء يمكن القيام به تجاه المهاجرين غير الشرعيين هو إعادتهم لبلدانهم

الوطن|رصد

قالت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة ريم البركي في منشور لها بفيسبوك:” جميعنا دون استثناء ضد ترحيل المهاجرين والطرد التعسفي، ومن دخل البلاد بطريقة غير شرعية ودفع مبالغ مالية ضخمة للمهربين وسمح لهم بأن يتداولوه كبضاعة، قد شارك بشكل مباشر في جريمة منظمة محرمة دينيًا وممنوعة قانونيًا، وهي الاتجار بالبشر “.

وأكدت أن إعادتهم لبلدانهم أبسط إجراء يمكن القيام به تجاههم؛مشيرةً إلى أن الدولة لم ترحل المهاجرين الذين دخلوا بشكل شرعي وبدؤوا في البحث عن عمل، بل رحّلت الدولة من دخل بشكل غير شرعي ولا يزال يسعى للخروج عبر البحر بشكل غير شرعي.