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عميد الكفرة: الوضع في البلدية كارثي وخاصة مع انقطاع الكهرباء

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عميد بلدية الكفرة “مسعود عبد الله”، إن الوضع العام في البلدية سيئ جداً وكارثي وخاصة مع انقطاع الكهرباء.

وأضاف عبد الله، في تصريحات صحفية، أن المدينة تعرضت خلال الأيام الماضية لرياح وأمطار تسببت في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء، وإلى اللحظة هناك عدة أحياء لا يوجد بها كهرباء.

وأكد أن نتيجة انقطاع الكهرباء انتشرت العقارب ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بلدغاتها.

وتابع:” هناك نقص شديد في أمصال العقارب ووضع المستشفيات في تأزم مستمر”.

ولفت إلى أن الكفرة فيها ما يقارب 70 ألفا بين نازح ومهاجر غير قانوني من تشاد والسودان، وخاطبنا الحكومات والجهات المسؤولة ولم نتلق منهم إلا الوعود”.

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صحيفة الساعة 24

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