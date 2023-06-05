طقس متقلب وأمطار متفرقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الاثنين 05 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 05 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يكون الطقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا مصحوب برياح نشطة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى أخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من الخمس حتى مصراته وبعض مناطق الدواخل وتكون الفرصة أفضل يوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية, واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شرقية على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية علي الدواخل نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ علي المناطق الساحلية وتكون مابين (32-38)مْ علي الدواخل, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار، وتكون الفرصة أفضل يوم الأربعاء خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ ولا تتجاوز (30)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل, وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق ثم تنخفض يوم الأربعاء.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر هذا اليوم على الحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية فغربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس والحمادة يشمل تدريجياً الأربعاء بقية المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد على أغلب المناطق ثم تتراجع من مساء الأربعاء.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).