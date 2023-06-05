الجعيدي: المداخلة شحنوا أتباعهم لشتم سماحة المفتي فانتبهوا لخطورتهم

هاجم عبد الله الجعيدي، مذيع قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، من سماهم المداخلة، وقال إنهم شحنوا أتباعهم لشتم سماحة المفتي.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “لماذا ينشط المداخلة هذه الأيام ويجمعون فلولهم ويخطبون الخطب الحماسية في أتباعهم ؟؟ .. ماحدث من فتنة الأوقاف في العيد الماضي وتلاعبهم بشعيرة رؤية الهلال وتحديد الشهر وما نتج عنها من ردة فعل عير متوقعة لهم حيث كانوا يظنون أن هذا التلاعب سيمرر كما حدث أيام السراج فاحتج عليهم عامّة الناس ورفضوا هذا التلاعب”.

وأضاف “من هنا تنبّه الناس لخطورتهم وتبعيتهم إلى الخارج وأصبحت تصرفات الأوقاف تحت المجهر في أعين العامّة هذا العام أكثر منها في الأعوام الماضية فكانت ردود الأفعال تتابع من مسجد إلى آخر . وواضح أنهم استشعروا بأنهم في حاجة إلى جُرعة قوية “منهجية” وهذا يعني شحن الأتباع بذمّ وشتم وسبّ مخالفيهم وعلى رأسهم العالم المجاهد سماحة المفتي حفظه الله .. وتجديد الولاء لربيع المدخلي بذكر مناقبه والثناء عليه ورفع مقامه عند الأتباع حتى يقوى الحاجز النفسي عند المُغرر بهم ويثبتون على ماهم عليه من العَماء وعدم البصيرة وغلبة العاطفة التي تُتلف عقولهم وتعمي بصائرهم وهذا علاج فعّال مجرب عندهم”.

وتابع “قد رأينا حرص رؤوس المداخلة على التحشيد ودعوتهم إلى تكثير سواد هذه اللقاءات – ولا يصح تسميتها دورات علمية لأنه يغلب عليها الخطب التحريضية الحماسية والاستهزاء بالمخالفين وشتمهم وهذا أصل منهجهم وما يدندنون حوله في أغلب مجالسهم – بل إنهم نسوا خلافاتهم فيما بينهم ودعا طارق الدرمان الذي كان بينه وبين الأوقاف تلاسن واتهامات دعا إلى الانضمام إلى هذه الحشود”.

واختتم “ياليتهم جمعوا هؤلاء الأتباع على تعلم الكتاب والسنة – حقيقة – ولقّنوهم علوم الشريعة كما هو حال العلماء ولو كان هذا غرضهم لكانت أيام لقاءاتهم هذه تكفي لدراسة متن صغير من متون العلم وليس ثلاثة أيام، وخلاصة القول الهدف من هذه الاجتماعات هو الحفاظ على الأتباع وتعزيز مكانة الأوقاف وإظهار حشودهم” وفق تعبيره.