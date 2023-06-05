الطقس: أجواء متقلبة مع رياح شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية

طرابلس 05 يونيو 2023 (وال) – تشهد أغلب مناطق ليبيا طقسا متقلبا مع رياح شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتكون من القطاع الجنوبي (جنوبية شرقية فجنوبية غربية) على الدواخل ومناطق الجنوب، مما تسبب فى إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، أن الأمطار تشمل مساء اليوم المناطق الساحلية الممتدة من الخمس حتى مصراتة، وبعض مناطق الدواخل (بعض مناطق الجبل الغربي – ترهونة – بني وليد وماجاورهما – القريات – مزدة) تصحبها خلايا رعدية، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي خاصةً الساحلية منها مع تغير الرياح من القطاع الشمالي وانخفاض في درجات الحرارة, وتستقر الأجواء تدريجياً من يوم الأربعاء على المناطق الغربية ومن يوم الخميس على المناطق الشرقية.

وتوقع المركز أن تتكاثر السحب من حين إلى أخر على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من الخمس حتى مصراتة وبعض مناطق الدواخل، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية, واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (25-30)مْ على المناطق الساحلية وتكون مابين (32-38)مْ على الدواخل, وتسجل انخفاضا ملحوظ يوم الغد.

وستكون السماء على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار، وتكون الفرصة أفضل يوم الأربعاء خاصة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (32-36)مْ ولا تتجاوز (30)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل, وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض يوم الأربعاء.

وتظهر بعض السحب على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس، تتكاثر هذا اليوم على الحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية فغربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (40-44)مْ ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على غدامس والحمادة يشمل تدريجياً الأربعاء بقية المناطق.

وتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصةً يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (37-42)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد على أغلب المناطق ثم تتراجع من مساء الأربعاء. (وال _ طرابلس)

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