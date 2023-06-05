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مركز البحوث الجنائية ينظم تدريباً مهنياً لأعضاء النيابة العامة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

انطلقت في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب صباح اليوم الأحد، دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم المالية، لفائدة عشرين عضو نيابة من مكتب النائب العام، ومكاتب المحامين العامين، والنيابات الابتدائية، ونيابات مكافحة الفساد الجزئية.

وتعقد الدورة لمدة ثمانية أسابيع، وحلقتها الأولى الآن على مدى أسبوعين، وتتضمن محاور هذه الحلقة المؤسسات المصرفية، وأساسيات أعمالها، والعمليات التي تقوم بها، والخدمات التي تقدمها، وكيفية قراءة القوائم المالية، وتحليلها، وتقييم الأداء.

كما وتهدف الدورة إلى رفع قدرة المتدربين بإكسابهم المعرفة والمهارات التي تمكنهم من قراءة البيانات المالية وتحليلها، وصولاً إلى كشف الجرائم المالية، ومواكبة تطوراتها، وتحديد عناصرها.

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المؤسسات المصرفية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب مكافحة الجرائم المالية

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الوطن الليبية

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