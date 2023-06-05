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الهنقاري: مخرجات لجنة 6+6 ستكون عرضة للحكم على عدم شرعيتها الدستورية والقانونية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن مخرجات لجنة 6+6 ستكون عرضة للحكم على عدم شرعيتها الدستورية والقانونية، بحسب وصفه.

وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “ستكون مخرجات لجنة 6+6 عرضة للحكم في عدم شرعيتها الدستورية والقانونية أمام المحاكم”، وفقا لقوله.

وأضاف “الأسباب أن اللجان ثم اختيارهم من قبل رئيس البرلمان ومجلس الدولة بشكل ديكتاتوري وهذا لا يجوز في اختيار لجان تقرر مصير شعب من قبل فرد، وكان يجب اختيارها بالتصويت في جلسات علنية وكذلك مخرجات اللجان يجب عرضها للتصويت المباشر”، على حد تعبيره.

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الهنقاري لجنة 6+6 ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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