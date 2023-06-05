حزب العدالة والبناء يرفض مخرجات لجنة 6+6 ويطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

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أعلن حزب العدالة والبناء، الأحد، رفض مخرجات لجنة 6+6، المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا، نتيجة فقدانها للتوافق الوطني المنبثق عن التعديل الدستوري الثالث عشر المطعون فيه دستوريا أمام القضاء، وفق بيان.

وقال الحزب، إن اللجنة لم تعالج معايير الترشح للانتخابات الرئاسية التي تعد أساس الخلاف بين الأطراف الليبية، ورحلت المشكلة إلى الجولة الثانية من الانتخابات، مما يزيد من تعقيد المشهد الذي قد يصل إلى صراع مسلح.

واعتبر الحزب (الإخواني)، أن اللجنة خرجت عن مهامها، فربطت تنفيذ مخرجاتها بضرورة وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، ترجمة لرغبة رئيسي مجلسي النواب والدولة المتكررة في تشكيل سلطة تنفيذية، مشيرًا إلى أن ذلك محاولة لخلط الأوراق وعقبة في طريق قيام الانتخابات.

وأكد الحزب ضرورة عقد انتخابات برلمانية أولا لتوحيد السلطة التشريعية وتجديد الشرعية وإعادة الثقة في العملية الديمقراطية، وشدد على تأجيل عقد انتخابات رئاسية باعتبار أنها محل خلاف وطني إلى حين توفير أجواء عقدها بنجاح، وفق نص البيان.

وطالب الحزب بعثة الأمم المتحدة إلى البحث عن إطار بديل لوضع تشريعات وقوانين انتخابية، ويدعو إلى إشراك سياسي أوسع في ذلك، لقيام عملية انتخابية برلمانية في أقرب الآجال.