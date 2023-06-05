| جلسة محاكمة جديدة اليوم لرئيس المخابرات الأسبق عبدالله السنوسي

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2023/06/05 على الساعة 09:15

ليبيا المستقبل: تعقد اليوم الاثنين جلسة محاكمة جديدة لرئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق، عبدالله السنوسي أمام الدائرة الجنائية الـ13 داخل قاعدة معيتيقة في القضية 2012/630 المتعلقة بالمسؤولية أثناء أحداث فبراير 2011.

وتوقع محامي السنوسي،احمد نشاد، إحضار السنوسي للجلسة لتكتمل حلقة محاكمته بسماع المحكمة لمرافعة الدفاع مجددا، بعد إعادة القضية من المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه بعد جلسة 15 مايو الماضي، سُمح لبعض أقاربه بمقابلته والتحدث إليه في سجنه بقاعدة معيتيقة.



و بشأن حضور جنازة ابنه الذي توفي منذ ايام، قال نشاد إن قانون السجون يعطي السنوسي الحق في إجازة لمدة 72 ساعة للمشاركة في مراسم دفن ابنه وتلقي التعازي، لكنّ ذلك لم يحدث.

وأضاف وفق تصريح لمنصة فواصل:”سُلب من موكّلي هذا الحق على مرأى ومسمع النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزيرة العدل ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس جهاز الشرطة القضائية” .

ولفت إلى أن “حدث يُنبئ بأنّ اعتقال موكّلي هو قرار لا تملكه السلطة التنفيذية ولا القضائية، ويجعل مهمّة الدفاع عنه التي جاوزت 9 سنوات، أشبه بحماية العدالة وسط ضباب لندن