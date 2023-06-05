محامي السنوسي: سلبوا حق موكلي في المشاركة بمراسم دفن نجله

أعلن أحمد نشاد، محامي مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، أن جلسة محاكمة جديدة مرتقبة اليوم الاثنين لموكّله أمام الدائرة الجنائية الـ13 داخل قاعدة معيتيقة في القضية المتعلقة بالمسؤولية أثناء أحداث فبراير 2011.

وقال نشاد، في تصريحات صحفية: “نتوقع إحضار السنوسي للجلسة لتكتمل حلقة محاكمته بسماع المحكمة لمرافعة الدفاع مجددا، بعد إعادة القضية من المحكمة العليا، فبعد جلسة 15 مايو الماضي، سُمح لبعض أقارب موكلي بمقابلته والتحدث إليه في سجنه بقاعدة معيتيقة”.

وأضاف “توفي الأسبوع الماضي امحمد ابن موكّلي وقانون السجون يعطيه الحق في إجازة لمدة 72 ساعة للمشاركة في مراسم دفن ابنه وتلقي التعازي، لكنّ ذلك لم يحدث، فقد سُلب من موكّلي هذا الحق على مرأى ومسمع النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزيرة العدل ورئيس حكومة الوحدة ورئيس جهاز الشرطة القضائية”.

وتابع “ما حدث يُنبئ بأنّ اعتقال موكّلي هو قرار لا تملكه السلطة التنفيذية ولا القضائية، ويجعل مهمّة الدفاع عنه التي جاوزت 9 سنوات، أشبه بحماية العدالة وسط ضباب لندن”.