عبدالنبي: البعثة الأممية في ليبيا غير جدية في إيجاد حل للأزمة

قال عضو مجلس النواب عبد المولى عبدالنبي إن البعثة الأممية في ليبيا غير جدية في إيجاد حل للأزمة وهذا ما تنتهجه من سياسة منذ 2016 ولو أرادت إجراء الانتخابات لفعلت هذا منذ زمن.

أضاف عبد النبي في تصريحات صحفية: “يجب دعم مخرجات 6+6 لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة الحاصلة والمطلوب الآن هو تحقيق أدنى حد من التوافق وهو ما فعلته اللجنة للمضي قدما”.

وتابع عبد النبي: ما أنجزته لجنة 6+6 في ظل الظروف الراهنة والاستقطاب والتشظي يعتبر نتيجة ممتازة والمطلوب هو إنجاز العملية الانتخابية الآن والنقاط التي يعارضها النواب يمكن معالجتها في المرحلة القادمة في الدستور الدائم.

ولفت عبد النبي إلى أن دور مجلس النواب ينتهي عند إصدار القوانين الانتخابية بشكل رسمي وباقي الأمور يقع على الأجسام الأخرى وهي الحكومة والمفوضية وغيرها.