القره بوللي.. القبض على تشادي بالتلاعب والتزوير بالارقام الوطنية

أعلنت قسم العلاقات بمديرية أمن القره بوللي، عن ضبط المدعو ، أ ، أ ، ع ، تشادي الجنسية من قبل اعضاء قسم شرطة النجدة وتم تسليمه الى قوة دعم المديرية.

ويأتي ذلك ضمن تعليمات السيد النائب العام بخصوص ضرورة القبض على الاجانب الذين يقومون بالتلاعب والتزوير بالارقام الوطنية المقمين داخل الاراض الليبية والتي زادت من كاهل الدولة باستخدامها في العمل لدى جهات حكومية.

وباستجوابه افاد انه منتحل شخصية شخص اسمه ، ق ، م ، أ ، في شهادة الوضع العائلي من مكتب السجل المدني القطرون تحت رقم تسلسل 8 شهادة الوضع العائلي وجد تحت حوزته شهادة وضع عائلي صادرة من مكتب سجل المدني القطرون وكذلك بطاقه شخصية مزورة تحمل رقم ( 183080 ) سبها وتعريف صادر من مكتب التصاريح النفطية وانه عامل تابع الى شركة التريا المضيئة للخدمات التمونية.

اتخذت الاجراءات الاولية حيال الواقعة وتم احالته الى النيابة العامة لاتخاد الاجراءات القانونيه حياله.