توكرة .. ضبط شاحنة نقل تحوي طناً من مادة النحاس

قال رئيس وحدة التحريات و القبض بقسم النجدة توكرة مساهد “ناصر محمد” أنه بعد اشتباه عناصر الأمن بالنوبة بشاحنة نقل نوع (متشي) دخلت إلى محطة الوقود المقابلة لقسم النجدة بشكل سريع يثير الإنتباه بقصد المراوغة و تخطي أحد الإستيقافات الأمنية التابعة لقسم النجدة.

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وعلى الفور قام رجال قسم النجدة بضبط المركبة و توقيف سائقها بغية التحقق من الإجراءات و معرفة نوع الحمولة التي على متن الشاحنة ، ومن خلال عملية التفتيش الأولية تبين أن المركبة تحمل على متنها طناً ( 1000 كيلو جرام) من مادة النحاس المستخلص من الكابلات والأسلاك الكهربائية التي يتم حرقها لاستخراج النحاس منها والتي تباع بأسعار غالية في السوق السوداء، فضلاً عن وجود كميات من مادة الألمنيوم على متن الشاحنة ، وتم فتح تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة.

حيث قال السائق أن هذه الكمية جاء بها من مدينة البيضاء و قاصداً التوجه بها إلى مدينة بنغازي ، وبعد هذه التحقيقات الأولية تمت إحالته إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .