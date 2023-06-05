أبو زخار: ليبيا ستنتصر بفوز أردوغان الإلهي 

قال فتحي أبو زخار، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن من ضمن التأطير الزمي الإلهي لمعركة الحق والباطل في تركيا الانتخابية بين عيدين لها دلالاتها بدون الخوض في التفسير، بل الإعلان عن نتائج المعركة في 29 مايو وتوافق هذا التاريخ مع فتح القسطنطينية (إسطنبول) على يد السلطان محمد الفاتح تظل حسابات ربانية أكبر من أن نخضعها لتفسيراتنا القاصرة والمحدودة، بل وبمرور قرن على انهيار دولة الإسلام فإن حديث سيدنا المصطفى ونبوئته بأن: “الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”، وحسب تفسير علماء الحديث: من بالحديث أسم موصول تفيد الإطلاق، فيحتمل أن يكون المجدد فرداً أو طائفة، ولكنها ستبقى دوافع قوية لنا كمُسلِمين لله مدبر حياتنا الاأبدية، والمؤقتة على وجه الأرض، أن نتفاءل خيراً بمستقبل تركيا، وكذلك ليبيا، بعد فوز أردوغان مهما حاول المفسدون، بالداخل والخارج، إظلام مستقبلنا.

أضاف في مقال بإحدى المواقع الإخبارية: “وما تعيشه تركيا من صراع بين قوى البناء والعمارة والأخلاق والعدل وإحقاق الحق وخدمة أهله، والمتمثل في حزب العدالة والبناء وعلى رأسه السيد رجب طيب أردوغان، وقوى على الطرف الأخر جالسة على مدرجات الظلم والهدم تصيح وتنادي بالمثلية والانحطاط والارتماء في أحضان الاستعمار. هذا التدافع الذي تعيشه تركيا تأجج خلال الانتخابات وقبلها، بعد الأخذ بالأسباب، بين اليمنى واليسرى، إلا أن الله ساند أهل الحق، أكراماً لجهودهم، وهزم أهل الباطل، بالرغم من جهودهم الساقطة في وحل الرذيلة، ورغبتهم في نشر الظلم والفاحشة.” وفق تعبيره.

أضاف قائلًا “قد يتساءل البعض: كيف سينعكس انتصار اردوغان وإعادة انتخابة على الوضع في ليبيا؟ فالمؤشرات والسوابق مطمئنة! فتهنئة رئيس الحكومة، المهندس عبدالحميد الدبيبة، مؤشر قوي لاستمرار لعب تركيا دوراً إيجابيا من خلال ثلاثة ملفاتها المهمة: الاتفاقية البحرية ومذكرة الطاقة، الاتفاقية العسكرية، وإعادة، واستكمال مشاريع، الإعمار. وبذلك سيكون لها يد في خلق توازن وتوافق دولي للمتصارعين على أرض ليبيا. بل سيمتد ذلك إلى دول الجوار بإطفاء الحرب المشتعلة في السودان وتحسين علاقات ليبيا مع دول الجوار كمصر وتشاد والجزائر. وقد يكون القادم أفضل في ليبيا ولكن على أهلها: حكومة، وبلديات، ومجتمع مدني، أخذ زمام المبادرة بالعمل والجد والمثابرة في صناعة وضع أفضل لمستقبل ليبيا” وفق تعبيره.

واختتم قائلًا “ستنتصر ليبيا بانتصار تركيا وسيطال التفاؤل بانتخاب أردوغان الكثير من دول العالم النامي، وبالشراكة في العمل والجد على تحسين العلاقات التركية الليبية، وكذلك العالم، ستخرج ليبيا من أزمتها إلى براح الأمن والتنمية والاستقرار” على حد قوله.