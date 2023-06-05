بعد فرارها.. القبض على متهمة جلبت امرأة مفارقة الحياة إلى مستشفى

تمكن اعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي تاجوراء بعد ورود إشارة واقعة جلب امرأة مجهولة الهوية مفارقة الحياة إلى مستشفى القلب بتاجوراء بتاريخ 24/5/2023 حينما قامت إمراء مجهولة الهوية علي متن سيارة نوع هونداي افانتي اللون رصاصي بإحضار جثمان المتوفات إلى مستشفى القلب ثم لاذت بالفرار.

وتم متابعة الموضوع ومن خلال متابعة الكاميرات تبين نوع سيارة ورقم لوحتها ومن خلال التحري وجمع المعلومات عن الواقعة تم التوصل إلى أن المتوفاة من سكان المدينة القديمة وتدعي (ف. ع. ا ع) وعند الإنتقال إلى إبنة المتوفاة وعرض صورة لها تعرفت على صورة المرأة التي قامت برميها بالمستشفى.

وبتاريخ 30/5/2023 تم ضبط (ف. خ. ا) والتي اعترفت بأنها من قامت برمي المتوفاة بالمستشفى حيث ادعت إنها صديقتها وأنها قامت بإسعافها نتيجة لمرض أصابها وقامت بوضعها في مستشفى القلب تاجوراء كم تم جلب سيارتها التي استعملت في واقعة .

واتخذت الاجراءت القانونية واحيلت المتهمه وكذالك المركبه الآلية إلى مركز شرطة تاجوراء لأستكمال باقي الاجراءات.