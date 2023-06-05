العرفي: لجنة 6+6 تجاوزت مهامها وتحدثنا مع عقيلة بعدم التوقيع على المخرجات

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اعتبر، النائب عبد المنعم العرفي أن لجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا، تجاوزت مهامها ودخلت في اختصاصات مجلس النواب القادم.

وقال العرفي، في تصريح لتلفزيون المسار، إن القوانين المتفق عليها تحوي مفخخات من بينها التزكية والترشح لمجلس الشيوخ.

وقال: “نعترض على التوزيع وزيادة عدد المقاعد الممثلة عن مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ”.

وأضاف: “بهذه الصيغة لن يتحقق التوازن والتمثيل العادل في البرلمان وستكون المركزية مقيتة”.

واعتبر العرفي، أن البعثة الأممية لم تكن جادة في تحقيق الأمن والاستقرار لإجراء الانتخابات في ظروف مهيأة، وأن ما يخرج عن اجتماعات لجنة 6+6 لن يكون ملزما. وقال: “تحدثنا مع المستشار صالح بعدم التوقيع”.