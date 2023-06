سيرا على الأقدام.. ترحيل آلاف المصريين من ليبيا إلى بلادهم

قالت وكالة رويترز إن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية طردت آلاف المصريين الذين كانوا في ليبيا، بشكل غير نظامي خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين أحدهما ليبي والآخر مصري بأن الأجهزة الأمنية رحّلت المصريين إلى بلادهم سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

وذكر المصدر المصري أن نحو ألفين و200 مهاجر فقط من أصل 4 آلاف، هم مقيمون بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن بقية المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية أخرى.

وأوضح المصدر المصري أنه عند عمليات الترحيل جرى نقل المهاجرين إلى موقع قريب من الحدود، ثم إرسالهم سيرا على الأقدام مسافة كيلومترين داخل مصر.

من جانبه، قال المصدر الليبي إنه جرى العثور على هؤلاء المهاجرين خلال مداهمات على مهربي البشر، عقب اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة امساعد، مضيفًا أنهم دمروا مرفأ يستخدمه مهربو البشر.

وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة البطنان أطلقت حملة أمنية قالت إنها تهدف إلى محاربة الجريمة وفرض القانون في المنطقة.

ووفق مراسل الأحرار في طبرق، فقد استهدفت الحملة عددًا من الأوكار التي تستعمل لبيع المخدرات وإيواء المهاجرين غير النظاميين.

يذكر أن مديرية أمن المدينة أعلنت مساء أمس السبت حظرا للتجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا لحين انتهاء العمليات الأمنية في المنطقة.

وشهدت المدينة منذ أيام توترا أمنيا بعد إعلان القوات الأمنية في المنطقة الشرقية إطلاق حملة ضد ما وصفته بـ”عمليات التهريب على الحدود الليبية المصرية” ما أدى في إحدى المرات إلى مقتل طفل متأثرًا بعيار ناري خلال تبادل إطلاق نار بالمدينة.

المصدر: رويترز + قناة ليبيا الأحرار

