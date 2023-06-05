ليبيا.. طقس متقلب مصحوب برياح نشطة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، طقس متقلب على معظم مناطق البلاد مصحوب برياح نشطة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من الخمس حتى مصراتة وبعض مناطق الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-30) علي المناطق الساحلية وتكون مابين (2-3) علي الدواخل وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار، وتكون الفرصة أفضل يوم الأربعاء خصوصا على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر اليوم على الحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة يشمل تدريجيا الأربعاء بقية المناطق.

أما في الواحات – السرير – تازريو – الكفرة، فالسماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الغد على أغلب المناطق ثم تتراجع من مساء الأربعاء.