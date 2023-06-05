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القبض على سوداني قام بالتهجم على منزل في الكفرة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مديــرية أمـــــــن الكفـــــرة عن تمكن مركز شرطة بزيمة الجديدة من القاء القبض على سوداني متهم بالتهجم على منزل سوداني آخر .

وإستجابة لشكوى تقدم بها المدعو (خ ع ع) سوداني الجنسية بتاريخ يوم الجمعة الموافق 2023/5/26م ضد المدعو ( أ أ ج ) سوداني الجنسية كونه قام بالتهجم عليه داخل المنزل المقيم فيه وبحوزته سلاح أبيض نوع (فاس) .

وعلى ضوء ذلك فتح محضر بمعرفة وحدة التحقيق بمركز شرطة بزيمة الجديدة وكُلفت وحدة التحري بالمتابعة والتحري عن الشخص المطلوب حيث تم تحديد مكان تواجده وتم إلقاء القبض عليه وبـ الاستدلال معه أعترف بما نسب إليه وتم احالته إلى النيابة العامة.

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