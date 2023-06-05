مصدر برلماني: عقيلة قد يرفض التوقيع على مخرجات لجنة 6+6 بعد الملاحظات المقدمة من عدد من النواب

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نقل تلفزيون المسار عن مصدر برلماني، اليوم الإثنين، قوله إن رئيس مجلس النواب المستشار صالح قد يرفض التوقيع بعد الملاحظات التي قدمها عدد من النواب حول توزيع وزيادة عدد المقاعد في مجلس الأمة.

وأضاف المصدر، أن عقيلة صالح غادر قبل إلى المغرب لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على القوانين الانتخابية المعدة من لجنة 6+6.

وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب والدولة وكيانات سياسية رفضها لمخرجات لجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا.

وفي تصريح اعتبر، النائب عبد المنعم العرفي، أن لجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا، تجاوزت مهامها ودخلت في اختصاصات مجلس النواب القادم.

وقال العرفي، في تصريح لتلفزيون المسار: إن “القوانين المتفق عليها تحوي مفخخات من بينها التزكية والترشح لمجلس الشيوخ”.

وأضاف: “نعترض على التوزيع وزيادة عدد المقاعد الممثلة عن مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ”. وأضاف: “بهذه الصيغة لن يتحقق التوازن والتمثيل العادل في البرلمان وستكون المركزية مقيتة”.

واعتبر العرفي، أن البعثة الأممية لم تكن جادة في تحقيق الأمن والاستقرار لإجراء الانتخابات في ظروف مهيأة، وأن ما يخرج عن اجتماعات لجنة 6+6 لن يكون ملزما. وقال: “تحدثنا مع المستشار صالح بعدم التوقيع”.