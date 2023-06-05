دغيم: مخرجات لجنة “6+6” نهائية وملزمة

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب المُقال ومستشار المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات وسفير ليبيا لدى هولندا، زياد دغيم، إن مخرجات لجنة “6+6” نهائية ومُلزِمةٌ للمجلسين دستوريًّا وفق الاتفاق السياسي الذي صار جزءا من الإعلان الدستوري بعد صدور التعديل 11 في 2018.

وأضاف دغيم خلال تصريحات صحفية أن لجنة “6+6” منتخبة من مجلسي النواب والدولة، وليست معيَّنة منهما.

وتابع مستشار المجلس الرئاسي “لا أعرف مضمون اتفاق أعضاء لجنة 6+6، ولكن وصولهم إلى صيغ توافقية لنقاط خلافية في حدود اختصاصهم، هو عمل وطني شجاع بكل تأكيد”.

وأجزم دغيم أنّ الرئاسي سيتعاون مع لجنة “6+6” أو المجلسين، إن طُلب منه رسميًّا، في تنفيذ كل ما يُحقق الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري 2023.