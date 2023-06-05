كتي: ناقشنا مع البعثة الأممية مدى جاهزية البلاد للانتخابات الرئاسية

عقد عمر كتي، وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أمس، اجتماعا مع فريق البعثة الفنية الانتخابية التابعة للأمم المتحدة الذي يتألف من اربعة ممثلين عن شعبة شمال افريقيا التابعة للأمم المتحدة في ادارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام والمكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة والذي يجري زيارته الأولى الى طرابلس لغرض تقييم مدى الانمائي وملائمة الظروف لعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بحسب بيان كتي، ناقش الاجتماع، توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات، والذي كان بناء على طلب من حكومة الوحدة الوطنية لدعم العملية الانتخابية تقنيا وفنيا، على حد تعبيره.