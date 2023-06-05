باتيلي يبحث ملف السجناء السياسيين مع لجنة متابعة أوضاعهم

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأثنين في طرابلس عددا من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، الذين يمثلون مختلف المكونات والمناطق الليبية.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات، إنه تعرف على آرائهم حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمع لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين، مشددا على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية لتحقيق كل ذلك.

وذكَّر المبعوث الأممي، بالجهود المستمرة لكل من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية، كما أكد على مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين.

يشار إلى أن لجنة متابعة أوضاع السجناء والمعتقلين السياسيين، هي مجموعة عمل شعبية تتكون من عدد من الوجهاء والنشطاء الذين ينتمون لعدة مكونات ومناطق مختلفة من ليبيا، بادرت بالتواصل مع مختلف الجهات المسؤولة لبحث ملف المعتقلين والسجناء السياسيين.