برلماني ليبي يهاجم مباحثات بوزنيقة: “صفقة بيع وشراء”

هاجم عضو مجلس النواب الليبي سالم قنيدي، لجنة “6+6” واتهمها بعدم النزاهة، ما وصف مباحثات بوزنيقة صفقة بيع وشراء، والخاصة بالوصول لصيغ توافقية بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأنها صفقة بيع وشراء.

وقال قنيدي، في تصريحات تلفزيونية له، إن لجنة “6+6” لم تتفق على شروط الترشح للرئاسة لكنها، وضعتها كما أراد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرا إلى أن اللجنة أُنشئت بمهام محددة وهي معالجة النقاط الخلافية ولا شأن لها بأي أعمال أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة تدخلت في توزيع المقاعد النيابية وهو ما رفضناه إلى جانب عزم النواب عقد جلسة بشأنه.

وتابع: “تبين لنا أن أعضاء 6+6 لا يسعون إلا لضمان زيادة عدد الكراسي النيابية لمناطقهم، كما أن لجنة (6+6) لم تأت بجديد وإنما كررت اتفاقات خالد المشري وعقيلة صالح.

وقال: “اللجنة المشتركة لم تكن نزيهة ومباحثات بوزنيقة هي صفقة بيع وشراء، ونتائج عمل اللجنة ستكون محل رفض القوى الفاعلة على الأرض حتما”.