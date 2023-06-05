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مفتاح: شرط إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين نقطة “مريبة” جدًا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال نائب رئيس تحرير موقع بوابة أفريقيا الإخبارية حسين مفتاح، إن الاتفاق على دخول العسكريين الانتخابات بدون شروط محدده مثلهم مثل أي مواطن مدني آخر، كانت نقطه خلافية وتم تجاوزها، والخلاف بشكل حاد كان في مخرجات إجتماع لجنة “6+6” هي ازدواج الجنسية في الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضاف مفتاح في مقابلة تلفزيونية، أن التخريجة التي طرحها رئيس مجلس النواب ودافع عنها إعطاء المجلس، وهي السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات شريطة التنازل عن الجنسية قبل الدخول في المرحلة الثانية من سباق الانتخابات الرئاسية.

وبين نائب رئيس التحرير في موقع بوابة أفريقيا أن هناك شرط غريب جدًا، وهو قيام الانتخابات الرئاسية على جولتين، الجولة الأولى أن تحصل أحد المتنافسين على “أغلبية مطلقة” يعود في التسابق مرة ثانية في جولة ثانيه مع من يحمل ثاني أكبر عدد من الأصوات وهي تعتبر نقطه مريبة جدا.

وأكد على أن مزدوج الجنسية يتخلى عن جنسيته قبل الدخول عن جنسيته قبل الدخول في الجولة الثانية من الانتخابات أو قبل قسم اليمين الدستورية.

 

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الوطن الليبية

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