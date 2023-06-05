| دغيم: 6+6 منتخبة ومخرجاتها ملزمة والرئاسي سيتعاون معها للوصول للانتخابات

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2023/06/05 على الساعة 14:35

ليبيا المستقبل: أعلن النائب ومستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم، أن اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) منتخبة من مجلسي النواب والدولة، وليست معيَّنة منهما، مؤكدا أن المجلس الرئاسي سيتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح دغيم في تصريح لمنصة “فواصل” أن مخرجات اللجنة نهائية ومُلزِمةٌ للمجلسين دستوريًّا وفق الاتفاق السياسي، الذي أصبح جزءا من الإعلان الدستوري بعد صدور التعديل 11 سنة 2018

وأضاف النائب عن بنغازي أن مخرجات اللجنة لا تحتاج إلى احتفالات بروتوكولية من رئيسي المجلسين، مشيرا أنه وعلى الرغم من عدم معرفته بمضمون اتفاق أعضاء لجنة 6+6 بعد، إلا أنه يرى بأن وصولهم إلى صيغ توافقية لنقاط خلافية يعد عملا وطنيا شجاعا بكل تأكيد.

وأشار دغيم أنه على يقين بأنّ المجلس الرئاسي سيتعاون مع لجنة (6+6) أو المجلسين، في حال طُلب منه ذلك رسميًّا، من أجل تنفيذ كل ما يُحقِّق الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري 2023.