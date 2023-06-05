ليبيا تشارك في اجتماعات المجموعة العربية على هامش مؤتمر العمل الدولي

شارك وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية، على هامش انعقاد مؤتمر العمل الدولي الـ111 في جنيف.

وحسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع “فيسبوك”، أمس الأحد، رافق العابد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفيرة لمياء بوسدرة، والوفد المرافق له.



وناقش الاجتماع التنسيقي سُبل توحيد الجهود والرؤى والمواقف العربية المشتركة واحتياجات الدول العربية لتكون ذات موقف واحد.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي والتقارير الواردة فيه، ومحاولة إيجاد مقاربة عربية واحدة لكل ما جاء فيه من توصيات.