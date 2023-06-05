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المحيشي: إجراء الانتخابات بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن 

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال الأكاديمي المتخصص في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي، إن هناك تساؤلات حول آلية تنفيذ الانتخابات، مؤكدًا أنه من دون قرار صادر من مجلس الأمن سيكون من الصعب أن يكون إجراء الانتخابات

وأضاف محيشي، في سياق حديثه لـ”راديو سبوتنيك”،إن إجراء الانتخابات سيكون قريبة في ليبيا ويحتاج مرحلة من الاستقرار وحكومة من مهامها الوصول إلى العملية الانتخابية.

وأشار أنه “على الرغم من أن الأطراف الدولية مازالت تؤكد على دعمها لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام”، لكنه قال إن “هذا الملف يبقى معقد وشائك جدا في ظل هذا الانقسام الحاصل، كما أن القاعدة الدستورية بها خلاف”.

 

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#إسماعيل المحيشي #مجلس الأمن الانتخابات ليبيا

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الوطن الليبية

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