رئيس الوزراء المكلف من البرلمان يطلع على المشاكل التي تواجه جالو

التقى رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن منطقة جالو، حمد ماقيق، وعميد بلدية جالو، أحمد صالح.

وقال بيان صادر عن الحكومة: “هذا وقد أطلع ماقيق، رئيس الوزراء على المشاكل التي تعانيها المنطقة والمشروعات المتعثرة فيها، وأبرزها استكمال المباني الملحقة بكلية تقنيات الطاقة وتوريد المعامل الفنية الخاصة بها”.

وأضاف البيان “من جهته أكد رئيس الوزراء، على دعم الحكومة للمشروعات المتعثرة بالمنطقة من خلال توفير المستخلصات المالية التي تحتاجها لاستكمال المشاريع المتعثرة بها”.