الخارجية وديوان المحاسبة تبحثان سداد ديون علاج المرضى بالخارج

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ إيجاد الحلول المناسبة والعملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بحث رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج، وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، بالإضافة إلى

وبحث اللقاء الذي عقد بحضورعدد من مستشاري وزارة الخارجية والديوان بحث بعض الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة الخارجية.