ليبيا.. النهر الصناعي يعلن إعادة ضخ المياه بـ “ترهونة _ أبوزيان”

قال جهاز النهر الصناعي بمنطقة غريان، أنه تم استئناف عملية ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان، بعد توقفها بسبب خلل بالشبكة الكهربائية.

وأضاف الجهاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن عملية ضخ المياه متواصلة لتعبئة الخزان الرئيسي أبوزيان، وسيتم فتح الصمام الرئيسي لشبكة الداخلية؛ تزامنًا مع تعبئة الخزان وتواصل ضخ المياه، مشيرا إلى أن تعبئة خزان أبوزيان تستغرق عدة أيام.

وكان ﻤﻮﻗﻊ ترهونة قد تعرض لخلل كهربائي نتج عنه توقف الضخ لمدة يومين، وقفل صمام الشبكة الداخلية للمدن.