المنقوش تناقش مع شكشك خطتها لترشيد الإنفاق

التقت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اليوم الاثنين، برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ لبحث بعض الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة، بحضور عدداً من مستشاري الوزارة والديوان.

وناقشت المنقوش مع خالد شكشك رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج، وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج، وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة والعملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية، بحسب بيانها.