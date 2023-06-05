توقيع مرتقب على مخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية

يوقع مجلسي النواب والدولة اليوم الاثنين بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية.

وقالت مصادر متطابقة إن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري سيحضران مراسم التوقيع التي ستجري في مدينة بوزنيقة المغربية.

وبين عضو مجلس النواب عضو لجنة 6+6 في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه تم التصويت على القوانين الثلاثة بالإجماع”.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر والرئاسية في يناير المقبلين على أن تجرى الانتخابات البرلمانية بواقع 60% للأحزاب و40% للأفراد.

وأكدت المصادر عدم السماح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح للانتخابات والسماح بترشح العسكريين وعودتهم للخدمة في حالة عدم فوزهم وكذلك تخلي مزدوجي الجنسية عن جنسيتهم في حال مرورهم للمرحلة الثانية أو فوزهم.

واتفق أعضاء اللجنة على تشكيل حكومة مصغرة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لتنظيم الانتخابات