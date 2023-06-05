وزير الإسكان الليبي يشارك في اجتماع وزراء الإسكان الأفارقة

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، في اجتماع وزراء الإسكان والتعمير الأفارقة على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل”.

وحسب بيان وزارة الإسكان على صفحتها في موقع “فيسبوك”، اليوم الإثنين، رافق الغاوي وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير السيد محمد الشريف خلال الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأحد.

ويدعو البرنامج الأممي “موئل” إلى تكافؤ الفرص والقضاء على التمييز، وبناء مدن أكثر نظافة وبناء القدرة على التكيف وخفض انبعاثات الكربون، والاحترام التام لحقوق المهاجرين واللاجئين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وتحسين إمكانات الاتصال وزيادة المساحات العمومية الخضراء التي تتسم بالأمان وبسهولة الولوج.

وبحسب البيان، لا يسطر البرنامج أهدافا ملزمة، بل يتعلق الأمر برؤية مشتركة، تضع معايير لتحويل المناطق الحضرية إلى أماكن أكثر أمنا واستدامة.