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“المنقوش وشكشك” يبحثان خطة خارجية الدبيبة لترشيد الإنفاق

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش اليوم الاثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة، بحضور عددٍ من مستشاري الوزارة والديوان.

وناقشت المنقوش رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج، وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج، وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة والعملية لسدادالديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية.

الوسوم

#وزارة الخارجية منتهية الولاية رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ليبيا نجلاء المنقوش

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الوطن الليبية

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