ضبط متهم بسرقة أموال من محل عمله لشراء طيور باهظة الثمن في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط شخص متهم بسرقة أموال من المحل الذي يعمل به لشراء طيور باهظة الثمن في سوق الجمعة.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغاً مفاده تعرض أحد المواطنين للسرقة من قبل شخص يعمل لديه بائع على الكاشير، بعد أن لاحظ نقص في المبالغ المالية بخزينة المحل.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم تكليف أعضاء التحري بالمركز بالقبض على المتهم الذي أقر بما نسب إليه حيث تبين أنه اشترى طيور بقيمة 15.000 ألف دينار كما تم تحريز مبلغ مالي قيمته 15.000 ألف دينار تم العثور عليهم بمنزل المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.