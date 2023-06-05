حماد وأبوزريبة يناقشان الملفات الإدارية للمنطقتين الشرقية والجنوبية

الوطن|رصد

زار وزير الداخلية الليبية اللواء عصام أبوزريبة، ظهر اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وتم خلال الزيارة مناقشة الملفات الإدارية المتعلقة بسير العمل بالمديريات والأجهزة الأمنية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

كما تم أيضًا مناقشة الصعوبات والمشاكل والعراقيل التي تواجه منتسبي وموظفي وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، وإيجاد الحلول المناسبة لهَا.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والخُطط الأمنية التي تتبعها لحماية المواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية وأشكال الجريمة بكافة المدن الليبية.