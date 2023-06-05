شركة الكهرباء: صيانة دوائر الربط السلوم طبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال صيانة دوائر الربط (السلوم – طبرق) جهد 220 كيلو فولت

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تواصل العمل على صيانة دوائر الربط (السلوم – طبرق) جهد 220 كيلو فولت، حيث تم استكمال ما تبقى من أعمال شملت (تركيب سبيسر) وتجهيز ملحقاته من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أن العمل الذي قارب على الانتهاء سيساهم في زيادة أداء النقل الكهربائي عبر دوائر الربط دعمًا للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.