شركة الكهرباء: صيانة دوائر الربط السلوم طبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال صيانة دوائر الربط (السلوم – طبرق) جهد 220 كيلو فولت
وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تواصل العمل على صيانة دوائر الربط (السلوم – طبرق) جهد 220 كيلو فولت، حيث تم استكمال ما تبقى من أعمال شملت (تركيب سبيسر) وتجهيز ملحقاته من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة .
وأشارت الشركة العامة للكهرباء أن العمل الذي قارب على الانتهاء سيساهم في زيادة أداء النقل الكهربائي عبر دوائر الربط دعمًا للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.
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